Восемь жительниц Мордовии были ограблены телефонными мошенниками

В Мордовии восемь местных жительниц были ограблены неизвестными телефонными мошенниками.

Недавно 32-летней жительнице Саранска позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился работником службы безопасности банка и сообщил о том, что были зафиксированы попытки списания денежных средств с двух счетов горожанки. Под предлогом защиты денег незнакомец попросил женщину предоставить ему данные её платежных устройств. Горожанка сообщила якобы работнику банка необходимую информацию, а затем получила уведомление о том, что с её счетов были списаны денежные средства в сумме более 75 тыс. рублей.

Аналогичным способом порядка 36 тыс. рублей лишилась 29-летняя жительница Саранска. Ещё одна горожанка 38-летнего возраста, поверив телефонному мошеннику, осталась без денег в сумме порядка 50 тыс. рублей.

Также ещё одна жительница Саранска, решив обеспечить сохранность своих денег, лишилась 30 тыс. рублей.

Ещё три горожанки 30-, 34- и 40-летнего возраста, поверив мошенникам, лишились 23 тыс., 7 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, жертвой телефонных мошенников стала 45-летняя жительница Лямбирского района, лишившаяся 20,5 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф