В селе Старое Шайгово горел гараж

В селе Старое Шайгово произошло возгорание гаража.

Происшествие произошло в ночь на 6 апреля. Возле дома №4, который расположен по адресу – улица Комарова, загорелся гараж.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся гараж.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru