В Саранске полицейские проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничества

В Саранске сотрудники правоохранительных органов информируют местных жителей о том, как не стать жертвой мошенников.

4 апреля в городской администрации заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по городскому округу Саранск Алексей Илиев во время собрания с представителями потребительского рынка и предпринимательства рассказал об участившихся случаях мошенничества и их основных видах. Представитель правоохранительных органов призвал горожан быть бдительными, поскольку мошеннические схемы регулярно усовершенствуются.

На протяжении текущей недели мероприятия по профилактике мошенничества среди населения полицейские Мордовии провели в более 400 торговых заведениях, 146 учебных заведениях, 62 промышленных предприятиях, 44 отделениях пенсионного фонда, отделах социального обеспечения граждан и иных организациях.

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Источник: 13.мвд.рф