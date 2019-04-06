Полицейские призывают жителей Мордовии быть бдительными, дабы не стать жертвами мошенников

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Мордовии быть бдительными, дабы не стать жертвами мошенников.

Стражи порядка советуют не впускать в жилье незнакомцев. Если незнакомые граждане представляются сотрудниками различных служб или организаций, нужно попросить их предоставить подтверждающие это документы.

Также не стоит верить незнакомым гражданам, которые связываются по поводу ранее размещенного объявления о продаже того или иного товара. Мошенники просят продавцов сообщить данные их банковских карт под предлогом перечисления предоплаты, а затем, получив необходимую информацию, похищают деньги с чужих платежных средств. По аналогичной схеме могут действовать и злоумышленники, размещающие объявления о продаже товаров.

Кроме того, ни в коем случае нельзя верить присланным с неизвестных телефонных номеров смс-сообщений с просьбой о помощи от имени родных и близких получателя.

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Источник: 13.мвд.рф