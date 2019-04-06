В Саранске сотрудники МЧС научили школьников спасать людей, провалившихся под лёд

В Мордовии сотрудники МЧС провели занятие с детьми на льду.

Указанное занятие было проведено 5 апреля на водоёме, расположенном неподалеку от стадиона «Старт». Участниками рассматриваемого мероприятия стали более 100 учеников школ Саранска.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и ВОСВОД провели профилактическую беседу, а также продемонстрировали приёмы самоспасания и спасания людей, провалившихся под лёд.

По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru