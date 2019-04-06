В Мордовии осудили виновника ДТП со смертельным исходом

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 35-летнего автомобилиста, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

35-летний гражданин, находясь за рулем микроавтобуса марки «Пежо», 13 октября прошлого года на 40-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки, допустил столкновение с легковым автомобилем марки ВАЗ.

В результате столкновения указанных транспортных средств погиб один человек. Ещё два участника ДТП были травмированы.

Решением Чамзинского районного суда в отношении виновника аварии была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru