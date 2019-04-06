В Саранске было проведено мероприятие «Закон обо мне. Мне о законе»

В Саранске было проведено профилактическое мероприятие под названием «Закон обо мне. Мне о законе».

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии стал местом проведения указанного мероприятия, участниками которого стали студенты ГБПОУ РМ «Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий».

Стражи порядка рассказали студентам об основаниях помещения, условиях, сроках и режиме содержания несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП. Кроме того, были обсуждены вопросы наступления ответственности за совершение противоправных действий у несовершеннолетних лиц.

Также студенты были проинформированы о вреде наркотиков.

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Источник: 13.мвд.рф