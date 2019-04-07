В Ковылкино загорелась баня

В Ковылкино произошло возгорание бани.

Ранним утром 7 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ломоносова. Возле дома №5, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в селе Старое Шайгово горел гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru