Представители МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах поведения при паводке

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии правила поведения во время паводка.

Во время паводка нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не паниковать. В первую очередь необходимо собрать все необходимые вещи. Затем рекомендовано подняться на верхние этажи или же на чердак, если дом одноэтажный. Также нужно оказать помощь гражданам, которые по определенным причинам не могут самостоятельно полноценно передвигаться.

Оказавшись в воде, нужно снять с себя тяжелую обувь и одежду. Нельзя переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты).

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Источник: 13.mchs.gov.ru