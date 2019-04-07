В Больших Березниках горела баня

В Больших Березниках произошло возгорание бани.

Вечером 6 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на улице 50 лет Октября. Возле дома №34, который расположен по указанному адресу, загорелась баня. Площадь распространения пламени составила 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании бани в Ковылкино.

Источник: 13.mchs.gov.ru