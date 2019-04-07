Жителя Мордовии приговорили к обязательным работам за избиение гражданской жены

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил свою гражданскую супругу.
8 марта житель указанного района во время праздничного застолья поссорился со своей гражданской супругой. В процессе выяснения отношений мужчина принялся таскать сожительницу за волосы и несколько раз ударил её кулаком по лицу. Пострадавшая обратилась в полицию.
Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 60 часов обязательных работ.
По информации «Известий Мордовии».
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