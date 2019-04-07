Жителя Мордовии приговорили к обязательным работам за избиение гражданской жены

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил свою гражданскую супругу.

8 марта житель указанного района во время праздничного застолья поссорился со своей гражданской супругой. В процессе выяснения отношений мужчина принялся таскать сожительницу за волосы и несколько раз ударил её кулаком по лицу. Пострадавшая обратилась в полицию.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 60 часов обязательных работ.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили виновника ДТП со смертельным исходом.