В Атюрьево горел жилой дом

В Атюрьево произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло поздним вечером 6 апреля. Загорелся жилой дом №52, который расположен по адресу – улица Чапаева. Площадь распространения пламени составила 196 квадратных метров.

В результате рассматриваемого пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru