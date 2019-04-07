В Атюрьево горел жилой дом

В Атюрьево произошло возгорание жилого дома.
Происшествие произошло поздним вечером 6 апреля. Загорелся жилой дом №52, который расположен по адресу – улица Чапаева. Площадь распространения пламени составила 196 квадратных метров.
В результате рассматриваемого пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru