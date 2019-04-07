В Мордовии в ближайшем будущем отремонтируют более тысячи километров дорог

В Мордовии в ближайшие годы отремонтируют более 1 тыс. километров дорог.

На ремонт и строительство дорог в Мордовии из государственного бюджета будут выделены денежные средства в сумме 16 млрд рублей. На протяжении шести ближайших лет в регионе отремонтируют 1100 километров дорог.

В нынешнем году будет завершено строительство транспортной развязки на обходе Саранска, на примыкании к федеральной трассе, ведущей в Ульяновск. В текущем году будет начато строительство обхода Рузаевки, а также будет проведена реконструкция проблемных участков дороги, соединяющей Ромоданово, Красный Узел и Липки. Кроме того, в нынешнем году будут отремонтированы дороги от Рузаевки до Торбеево и от Казённого Майдана до Алькино.

По информации «Известий Мордовии».

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