В Ромодановском районе горел жилой дом

В Ромодановском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 6 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Большое Чуфарово. Загорелся жилой дом №9, расположенный по адресу – улица Овражная. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Атюрьево.

Источник: 13.mchs.gov.ru