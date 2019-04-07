Пётр Тултаев первым вышел на уборку Саранска

6 апреля в Саранске прошел первый в нынешнем году субботник.

Перед стартом субботника глава администрации Саранска Пётр Тултаев обратился к своим подчиненным с напутственным словом. Градоначальник заявил, что ради города можно и нужно пожертвовать свободным временем.

Более 400 сотрудников администрации Саранска, районных администраций и казенных учреждений убирали город от мусора на своих участках.

Генеральная уборка была сделана на участках улиц Полежаева, Коммунистической, Ботевградской, Большевистской. На проспекте Ленина был приведен в порядок участок протяженностью практически 2 километра. Были убраны зеленая и прилотковая зоны, а также подметены тротуары.

Пётр Тултаев лично принял участие в уборке города. Градоначальник заявил, что истинное положение дел нельзя узнать, сидя в кабинете.

Со следующей недели на уборку Саранска выйдут предприятия различных форм собственности.

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Источник: adm-saransk.ru