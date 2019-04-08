В Саранске неизвестный автомобилист сбил пешехода

В Саранске неизвестный автомобилист сбил 71-летнего пенсионера.
Происшествие произошло вечером 6 апреля в посёлке Николаевка. Возле Школьной площади неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, совершил наезд на 71-летнего пенсионера, который шел по проезжей части.
Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4.
Автомобилист скрылся с места происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данного ДТП сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 24-64-09 или 02.
Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель легковушки сбил подростка.
Источник: гибдд.рф