В Саранске неизвестный автомобилист сбил пешехода

В Саранске неизвестный автомобилист сбил 71-летнего пенсионера.

Происшествие произошло вечером 6 апреля в посёлке Николаевка. Возле Школьной площади неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, совершил наезд на 71-летнего пенсионера, который шел по проезжей части.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4.

Автомобилист скрылся с места происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данного ДТП сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 24-64-09 или 02.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель легковушки сбил подростка.

Источник: гибдд.рф