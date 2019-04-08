В Ленинском районе Саранска в ДТП пострадали два человека

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло 5 апреля на пересечении улиц Советской и Серова. По предварительной информации, 49-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Hyundai i40, по причине чего транспортные средства столкнулись. После этого иномарка врезалась в металлическое ограждение.

Виновнику ДТП и 33-летнему водителю иномарки было назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Саранске неизвестный автомобилист сбил пешехода.

Источник: гибдд.рф