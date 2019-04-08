В Мордовии за один день два раза горел мусор

На протяжении минувших суток в Мордовии пожарные два раза тушили загоревшийся мусор.

7 апреля, в 17:14 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Рузаевке. В заброшенном доме, расположенном на улице Петрова, загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров.

Спустя несколько часов пожар произошел в Торбеево. На улице Ахромеева загорелся мусор. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 35 квадратных метров.

В результате указанных пожаров никто не пострадал.

Причины возгорания мусора в настоящее время устанавливаются.

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Источник: 13.мвд.рф