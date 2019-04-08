Жительница Саранска принесла в банк поддельную денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Фальшивая банкнота номиналом 5 тыс. рублей была обнаружена кассиром одного из банков Саранска. Во время проверки данной денежной купюры были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

Фальшивую банкноту предъявила 41-летняя жительница Саранска, которая намеревалась пополнить вклад. Женщина не смогла пояснить, каким образом у неё оказалась поддельная денежная купюра, но сообщила, что та сумма, которую она принесла в банк, образовалась путем накоплений её заработной платы и зарплаты её супруга, а также подарков, полученных от родственников.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф