В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Мобильник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».
Указанное мероприятие было проведено 4 апреля. Операция была направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной которых является использование водителями во время движения за рулем мобильных телефонов.
В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили 40 административных протоколов в отношении автомобилистов, которые использовали мобильные телефоны во время движения.
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Источник: 13.мвд.рф