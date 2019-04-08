В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Мобильник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».

Указанное мероприятие было проведено 4 апреля. Операция была направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной которых является использование водителями во время движения за рулем мобильных телефонов.

В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили 40 административных протоколов в отношении автомобилистов, которые использовали мобильные телефоны во время движения.

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Источник: 13.мвд.рф