Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

Сотрудники исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов.

Во время досмотра передачи, поступившей для осужденного к 15 годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали два мобильных телефона и две сим-карты, которые были спрятаны ухищренным способом в баллоне пены для бритья.

В ходе осмотра внешней режимной территории сотрудники колонии обнаружили сверток, в котором находилось двенадцать мобильных телефонов.

В настоящее время по указанным фактам проводятся проверки.

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Источник: 13.fsin.su