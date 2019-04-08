Спортсмен из Мордовии стал победителем межрегиональных соревнований по боксу

Воспитанник начальника межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии Игоря Давыдова Данила Исаев стал победителем первенства ПФО по боксу в весовой категории до 60 кг.

В четырех поединках Данила Исаев одержал победы над соперниками из Татарстана, Пензенской и Самарской областей.

Данная победа позволила спортсмену из Мордовии получить право на участие в первенстве России по боксу, которое состоится в мае нынешнего года в Оренбурге.

Стоит отметить, что финальный поединок Данилы Исаева был признан самым зрелищным боем соревнований.

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Источник: 13.fsin.su