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Спортсмен из Мордовии стал победителем межрегиональных соревнований по боксу

Спортсмен из Мордовии стал победителем межрегиональных соревнований по боксу

Воспитанник начальника межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии Игоря Давыдова Данила Исаев стал победителем первенства ПФО по боксу в весовой категории до 60 кг.

В четырех поединках Данила Исаев одержал победы над соперниками из Татарстана, Пензенской и Самарской областей.

Данная победа позволила спортсмену из Мордовии получить право на участие в первенстве России по боксу, которое состоится в мае нынешнего года в Оренбурге.

Стоит отметить, что финальный поединок Данилы Исаева был признан самым зрелищным боем соревнований.

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Источник: 13.fsin.su