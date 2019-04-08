В Мордовии осудили жительницу Томска, обвиняемую в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 33-летней жительницы Томска, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков.

В период с 22 декабря 2017 года по 20 февраля минувшего года 33-летняя жительница Томска вместе со своим 36-летним супругом и неустановленными следствием лицами, действуя в составе преступной группы, намеревалась сбыть в Саранске и на территории Пензенской области крупную партию наркотиков растительного и синтетического происхождения.

В феврале минувшего года сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнюю преступницу и её мужа. У супругов было изъято более 1 кг марихуаны и 3,2 кг синтетических наркотиков.

Решением суда в отношении жительницы Томска была избрана мера наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее супруг преступницы был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

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Источник: 13.мвд.рф