В Мордовии сотрудники ГИБДД проведут операцию «Детское кресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло».

Указанное мероприятие будет проводиться 9 и 10 апреля. В рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу вблизи детских образовательных учреждений, а также в местах, где чаще всего можно встретить водителей с детьми.

Представители Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что перевозить детей возрастом до 7 лет в легковом автомобиле можно только с использованием детского удерживающего устройства. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности.

Водители, игнорирующие указанные требования, несут ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Мобильник».

Источник: гибдд.рф