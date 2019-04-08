В Саранске жильцы нескольких домов остались без воды

В Саранске 8 апреля несколько жилых домов остались без воды.

8 апреля, в 10:25 по причине течи водопровода по улице Транспортной было перекрыто водоснабжение в домах №№6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44.

Представители городского водоканала обещают устранить указанную аварию в кратчайшие сроки.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии в ближайшем будущем отремонтируют более тысячи километров дорог. На эти цели из государственного бюджета будут выделены денежные средства в сумме 16 млрд рублей. В текущем году будет завершено строительство транспортной развязки на обходе Саранска.