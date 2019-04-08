В Саранске 13 апреля пройдет общегородской субботник.

Первый в этом году субботник прошел в Саранске 6 апреля. Во время оперативного совещания, прошедшего 8 апреля, глава администрации города Пётр Тултаев поблагодарил всех, кто принял участие в указанном мероприятии. Также градоначальник заявил, что 13 апреля в Саранске пройдет общегородской субботник.

Пётр Тултаев распорядился пригласить к участию в общегородском субботнике коллективы, предприятия и организации различных форм собственности. Глава городской администрации также отметил, что до 1 мая Саранск нужно привести в порядок.

Кроме того, градоначальник выразил возмущение тем, что на тротуарах, на территории так называемой зеленой зоны и возле урн очень много окурков и пачек из-под сигарет. Также Пётр Тултаев дал поручение в местах с интенсивным движением пешеходов расставить как можно больше урн.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев первым вышел на уборку Саранска.

Источник: adm-saransk.ru