Первого мая в Саранске начнут работать парки культуры и отдыха

1 мая в Саранске стартует сезон уличной торговли мороженым, квасом, лимонадом, прохладительными напитками и сладкой ватой.

Управление потребительского рынка и предпринимательства уже определило места для организации досуга, отдыха и спорта, а также торговые места по продаже сувенирной продукции, еды быстрого приготовления, художественно-декоративных изделий и картин художников. Об этом во время оперативного совещания, которое прошло 8 апреля в городской администрации, сообщила начальник указанного управления Людмила Данилова.

Кроме того, 1 мая традиционно в Саранске начнут работать парки культуры и отдыха. В этот день различные мероприятия пройдут в парках и во всех микрорайонах города.

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Источник: adm-saransk.ru