В Саранске штрафуют нарушителей правил благоустройства

Административно-техническая инспекция Саранска в марте провела серьезную работу с теми, кто не соблюдает правила благоустройства.

На протяжении прошлого месяца сотрудники администрации Ленинского района составили 28 протоколов, наложили штрафных санкций на общую сумму 200 тыс. рублей, а также составили 98 предписаний в отношении нарушителей указанных правил.

Представителями администрации Октябрьского района было составлено 65 протоколов, сумма наложенных штрафных санкций составила 75 тыс. рублей. Кроме того, было выдано 56 предписаний. В Пролетарском районе был составлен 21 протокол, общая сумма штрафных санкций составила 13,8 тыс. рублей. Также было выдано 47 предписаний.

Административно-технической инспекцией было составлено 14 протоколов на общую сумму штрафных санкций в размере 79 тыс. рублей.

В общей сложности различные подразделения городской администрации на протяжении минувшего месяца составили 132 протокола, общая сумма штрафных санкций составила более 370 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru