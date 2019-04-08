В конце весны и летом РЖД временно изменит расписание движения поезда, курсирующего между Саранском и Москвой.

Расписание движения поездов № 41 Саранск — Москва и № 119 Саранск — Москва будет изменено 27 и 30 мая, а также в период с 18 июня по 19 августа.

Причиной изменения расписания движения указанных поездов является проведение работ по ремонту путей.

Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» либо же в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Также указанную информацию можно получить, позвонив по телефонному номеру 8 (800) 775-00-00.

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Источник: kbsh.rzd.ru