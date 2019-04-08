Лыжник из Мордовии принял участие в 50-километровом марафоне

Лыжник из Мордовии успешно выступил на марафоне.

50-километровый марафон недавно прошел в Ханты-Мансийске. Мордовию на данных соревнованиях представлял воспитанник региональной комплексной СШОР Рауль Шакирзянов. Мордовский спортсмен смог прийти к финишу вторым.

Первое место занял олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион Александр Легков.

В общей сложности в рассматриваемых соревнованиях приняли участие 538 спортсменов.

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Источник: info-rm.com