Мордовские гимнасты завоевали несколько медалей первенства ПФО

Гимнасты из Мордовии успешно выступили на первенстве ПФО среди юниоров.

Указанные соревнования проходили в Пензе. Мордовию на данных состязаниях представляли воспитанники региональной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Леонида Аркаева.

Дмитрий Фролов показал второй результат в вольных упражнениях и на кольцах, а также занял третье место по результатам упражнений на перекладине. Кроме того, данный спортсмен завоевал серебряную медаль в многоборье.

Никита Степашкин выиграл два финала в вольных упражнениях и на брусьях.

Семен Чавкин занял третье место в вольных упражнениях и на кольцах. Дмитрий Нарваткин завоевал серебряную медаль на брусьях.

Дмитрий Фролов, Никита Степашкин и Семен Чавкин примут участие в финале юниорского первенства России, который пройдет в начале мая в Пензе.

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Источник: info-rm.com