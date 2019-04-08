Мордовские гимнасты завоевали несколько медалей первенства ПФО

Гимнасты из Мордовии успешно выступили на первенстве ПФО среди юниоров.
Указанные соревнования проходили в Пензе. Мордовию на данных состязаниях представляли воспитанники региональной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Леонида Аркаева.
Дмитрий Фролов показал второй результат в вольных упражнениях и на кольцах, а также занял третье место по результатам упражнений на перекладине. Кроме того, данный спортсмен завоевал серебряную медаль в многоборье.
Никита Степашкин выиграл два финала в вольных упражнениях и на брусьях.
Семен Чавкин занял третье место в вольных упражнениях и на кольцах. Дмитрий Нарваткин завоевал серебряную медаль на брусьях.
Дмитрий Фролов, Никита Степашкин и Семен Чавкин примут участие в финале юниорского первенства России, который пройдет в начале мая в Пензе.
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Источник: info-rm.com