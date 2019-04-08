Баскетболисты из Саранска успешно выступили на межрегиональных соревнованиях

Спортсмены из Саранска успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по баскетболу.

Межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2003 года рождения и младше проходил 6 и 7 апреля в городе Сергач Нижегородской области. Саранск на этих соревнованиях представляли две команды. В состав одной из команд вошли спортсмены 2003 года рождения. Другая команда состояла из спортсменов 2004-2005 годов рождения.

Участники старшей команды завоевали первое место. Вторая команда заняла пятое место.

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Источник: adm-saransk.ru