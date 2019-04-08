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Баскетболисты из Саранска успешно выступили на межрегиональных соревнованиях

Баскетболисты из Саранска успешно выступили на межрегиональных соревнованиях

Спортсмены из Саранска успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по баскетболу.

Межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2003 года рождения и младше проходил 6 и 7 апреля в городе Сергач Нижегородской области. Саранск на этих соревнованиях представляли две команды. В состав одной из команд вошли спортсмены 2003 года рождения. Другая команда состояла из спортсменов 2004-2005 годов рождения.

Участники старшей команды завоевали первое место. Вторая команда заняла пятое место.

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Источник: adm-saransk.ru