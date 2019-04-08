Сотрудники МЧС рассказали жителям Торбеевского района о правилах пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов провели подворный обход в населенном пункте Салазгорь Торбеевского района.

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудники МЧС распространяли памятки и разъясняли требования пожарной безопасности в быту, а также при наступлении весенне-летнего пожароопасного периода.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru