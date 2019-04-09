В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 8 апреля на улице Пролетарской. По предварительной информации, 69-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

28-летняя пассажирка «Лады» доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Водитель «Хендай» самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ РКБ №4. После оказания необходимой медицинской помощи автомобилист был отпущен домой.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Саранска в ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф