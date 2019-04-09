В Мордовии за один день пожарные несколько раз тушили загоревшуюся траву

В Мордовии продолжает массово гореть сухая трава.
8 апреля на территории Мордовии было зафиксировано несколько случаев возгорания сухой травы.
В селе Пригородное Краснослободского района сухая трава горела на площади 150 квадратных метров. В деревне Умет Зубово-Полянского района был зафиксирован аналогичный пожар, площадь которого составила 2 квадратных метра.
В деревне Пичинейка Атяшевского района сухая трава горела на площади 600 квадратных метров. В деревне Папулева Ичалковского района огонь охватил растительность на площади 500 квадратных метров. В Больших Березниках имело место возгорание травы на площади 60 тыс. квадратных метров.
В деревне Ежовка Ковылкинского района пожарные тушили загоревшуюся траву на площади 200 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Ромодановском районе горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru