В Мордовии за один день пожарные несколько раз тушили загоревшуюся траву

В Мордовии продолжает массово гореть сухая трава.

8 апреля на территории Мордовии было зафиксировано несколько случаев возгорания сухой травы.

В селе Пригородное Краснослободского района сухая трава горела на площади 150 квадратных метров. В деревне Умет Зубово-Полянского района был зафиксирован аналогичный пожар, площадь которого составила 2 квадратных метра.

В деревне Пичинейка Атяшевского района сухая трава горела на площади 600 квадратных метров. В деревне Папулева Ичалковского района огонь охватил растительность на площади 500 квадратных метров. В Больших Березниках имело место возгорание травы на площади 60 тыс. квадратных метров.

В деревне Ежовка Ковылкинского района пожарные тушили загоревшуюся траву на площади 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Ромодановском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru