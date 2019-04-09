В Саранске иномарка врезалась в дерево

В Саранске произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло ранним утром 9 апреля. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», двигаясь по улице Полежаева, недалеко от автовокзала потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

Вследствие данного ДТП никто не пострадал.

Транспортное средство получило серьезные повреждения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru