Жительница Мордовии фиктивно прописала в своём доме гражданку Таджикистана

В Краснослободском районе местная жительница фиктивно прописала в своём доме гражданку Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 42-летняя жительница указанного района в феврале текущего года прописала в своём доме гражданку Таджикистана 1976 года рождения, которая на самом деле проживает в Москве.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф