В Мордовии полиция ведет борьбу с незаконным оборотом наркотиков

8 апреля в пресс-центре МВД по Мордовии состоялся брифинг, посвященный результатам работы органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании и наркопреступности в регионе.

В период с января по март текущего года в Мордовии было зарегистрировано 249 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, было зафиксировано 131 противоправное деяние, связанное с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

За указанный период сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 4,8 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

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Источник: 13.мвд.рф