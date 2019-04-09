Интернет-мошенник ограбил 30-летнего жителя Саранска

В Саранске 30-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который действовал от имени его сестры.

Несколько дней назад 30-летний житель Октябрьского района Саранска получил в одной из популярных социальных сетей сообщение со страницы своей сестры с просьбой одолжить немного денег. Мужчина, не подозревая, что имеет дело с мошенником, а не с родственницей, перечислил на указанный в упомянутом сообщении счет 11 тыс. рублей.

Затем горожанин связался с сестрой, от которой узнал, что её аккаунт был взломан, а деньги он перечислил неизвестному преступнику.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф