В Саранске сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Саранске за один день сотрудники Госавтоинспекции остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

8 апреля, в 12:30 на улице Строительной сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ-21093, за рулем которого находился за 18-летний парень. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки указанного транспортного средства, а также свидетельство о регистрации машины находятся в розыске.

Вечером того же дня на улице Полевой сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего парня. При проверке документов выяснилось, что данное транспортное средство также находится розыске.

Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Мобильник».

Источник: гибдд.рф