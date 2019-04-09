В Саранске горела иномарка

В Саранске произошло возгорание иномарки.

В ночь на 9 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит автомобиль марки Hyundai Santa Fe.

В результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день два раза горел мусор.

Источник: 13.mchs.gov.ru