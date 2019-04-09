В Мордовии продолжает гореть мусор

В Мордовии за минувшие сутки пожарные два раза тушили загоревшийся мусор.

8 апреля, в 16:40 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Сосновка Атюрьевского района. На территории указанного населенного пункта загорелся мусор на площади 100 квадратных метров.

Поздним вечером того же дня мусор загорелся в селе Итяково Темниковского района. Площадь распространения пламени составила 70 квадратных метров.

В результате указанных пожаров никто не пострадал.

Причины возгорания мусора в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день пожарные несколько раз тушили загоревшуюся траву.

Источник: 13.mchs.gov.ru