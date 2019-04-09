В Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек

В Саранске из-за пожара в жилом доме было эвакуировано 20 человек.

Днём 8 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Попова. В подвале пятиэтажного жилого дома №66, расположенного по указанному адресу, загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

Спасатели эвакуировали 20 жильцов пятиэтажного дома. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь повредил вентиляционную трубу.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горела иномарка.

Источник: 13.mchs.gov.ru