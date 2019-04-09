В Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек

В Саранске из-за пожара в жилом доме было эвакуировано 20 человек.
Днём 8 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Попова. В подвале пятиэтажного жилого дома №66, расположенного по указанному адресу, загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.
Спасатели эвакуировали 20 жильцов пятиэтажного дома. В результате пожара никто не пострадал.
Огонь повредил вентиляционную трубу.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горела иномарка.
Источник: 13.mchs.gov.ru