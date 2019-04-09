В УФСИН РФ по Мордовии началась проверка

В УФСИН РФ по Мордовии начала работу комиссия ФСИН России.

В период с 8 по 19 апреля представители центрального аппарата и прикомандированные сотрудники территориальных органов ФСИН России проверят исправительные учреждения региона по основным направлениям деятельности.

В ходе проведения проверочных мероприятий будет проанализирована оперативно-служебная, производственно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность структурных подразделений ведомства и подведомственных ему учреждений, а также будут рассмотрены результаты работы по устранению недостатков, выявленных в ходе инспектирования в 2018 году.

16 апреля в здании УФСИН РФ по Мордовии, расположенном в посёлке Явас, глава комиссии ФСИН России, главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС Сергей Кухта проведет прием граждан по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su