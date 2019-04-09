В Саранске был заключен под стражу житель Тамбовской области, подозреваемый в краже

В Саранске был заключен под стражу 46-летний житель Тамбовской области, подозреваемый в краже барсетки.

19 декабря прошлого года 46-летний житель Тамбовской области похитил из салона автомобиля марки «Хонда», припаркованного возле дома, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, барсетку, внутри которой находились паспорт потерпевшего, его водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение его жены, а также травматический газовый пистолет стоимостью 16 тыс. рублей.

4 апреля подозреваемый был заключен под стражу. Мужчина признал свою вину. Решением Ленинского районного суда в отношении жителя Тамбовской области была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили жительницу Томска, обвиняемую в покушении на сбыт наркотиков.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru