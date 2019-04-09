В Саранске прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей компании

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности управляющей компании.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что бывший директор ООО «Домком-Сервис 1» включил в договор управления многоквартирным домом условия, ущемляющие права потребителей дома №6/3, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября.

Бывший директор ООО «Домком-Сервис 1» был привлечен к административной ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru