В Мордовии прошли обучение 29 кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Обучение прошли 29 специалистов-кинологов из Кировской, Нижегородской, Ульяновской областей, Мордовии, Удмуртии, Татарстана и Чувашии.

В течение трех месяцев преподаватели обучали инструкторов-кинологов и их служебных собак общему и специальному курсу дрессировки.

В ходе итоговых испытаний специалисты – кинологи и закрепленные за ними служебные собаки продемонстрировали, что время обучения для них не прошло даром.

Слушателям были вручены свидетельства о присвоении квалификации «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

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Источник: 13.fsin.su