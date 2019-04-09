В Мордовии прошла операция «Условник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями ФСИН провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Условник».

В ходе указанной операции было проверено 2550 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Во время операции было выявлено 61 нарушение условий отбытия наказаний лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества, среди которых появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хулиганство, уклонение от исполнения административного наказания и другие.

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Источник: 13.мвд.рф