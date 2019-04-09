В Саранске был задержан мужчина, который находится в розыске.

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске.

Утром 6 апреля группа задержания вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии, находившаяся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе города, заметила мужчину, чьи приметы совпадали с описанными в переданной ранее ориентировке.

Заметив автомобиль правоохранителей, указанный гражданин попытался скрыться, но в кратчайшие сроки был задержан. Задержанным оказался 54-летний мужчина, который находится в розыске по подозрению в совершении мошенничества.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia