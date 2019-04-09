Житель Краснослободского района был осужден за убийство собутыльника

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении 57-летнего мужчины, который убил своего 43-летнего собутыльника.

21 ноября прошлого года 57-летний житель деревни Старое Зубарево указанного района, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки в компании знакомых. В определенный момент 43-летний участник застолья принялся оскорблять владельца жилья. В ответ на это хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в шею. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Остальные участники попойки во время ссоры спали.

Решением суда в отношении 57-летнего преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru